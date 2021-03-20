Дмитрий Крамаренко: Акинфеев будет выступать еще минимум пять лет

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко считает, что страж ворот команды Игорь Акинфеев еще долгое время будет выступать на высоком уровне.

«Работать с ним для меня, несмотря на то, что я знаю его очень давно, с большим уважением к нему отношусь, очень легко. В том плане, что он большой профи. Есть вещи, которые я не вижу при подсказе молодым ребятам, а он подсказывает, и я беру и от него что-то.

Дай бог ему здоровья, чтобы он играл еще как минимум лет пять. Это мое видение. Есть модное слово - харизма, она далеко не каждому дана», - сказал Крамаренко на ютуб-канале армейцев.

Напомним, что 34-летний вратарь является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России голкипер завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 и дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.