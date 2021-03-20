«Специя» обыграла «Кальяри», прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

В 28-м туре чемпионата Италии «Специя» на своем поле обыграла «Кальяри» со счетом 2:1.

По ходу встречи хозяева выигрывали 2:0. На 49-й минуте автором гола стал Роберто Пикколи, а на 80-й – Джулио Маджоре.

На 83-й уругвайский полузащитник гостей Гастон Перейро отквитал один мяч, однако «Кальяри» не смог спастись от поражения. На исходе компенсированного времени (90+4) отличился бразильский форвард островитян Жоао Педро, однако гол отменили из-за офсайда при помощи VAR.

«Специя» прервала 5-матчевую безвыигрышную серию (две ничьи и три поражения) и занимает 15-е место, набрав 29 очков.

У «Кальяри» 22 очка. Команда с острова Сардиния находится в зоне вылета на 18-й строчке таблицы.