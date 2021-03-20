Ханс-Дитер Флик - о победе над «Штутгартом» в меньшинстве: Это восхитительно

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уверенную победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (4:0).

«Мы великолепно играли и забивали. Я должен похвалить футболистов. Находясь в меньшинстве, команда переиграла соперника - это восхитительно. Теперь у нас есть время подготовиться к следующему матчу с «Лейпцигом», - приводит слова Флика Kicker.

Отметим, что на счету оформившего в матче хет-трик Роберта Левандовского теперь 35 мячей в Бундеслиги. Рекордсменом по данному показателю является Герд Мюллер с 40 мячами. До окончания чемпионата осталось восемь матчей.

Мюнхенский клуб лидирует в таблице, набрав 61 очко. «Штутгарт» расположился на восьмой строчке - 36 баллов.