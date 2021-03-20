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«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
20 марта 22:24
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Жеребьевка 1/2 финала в воскресенье 21 марта.

В четвертьфинале Кубка Англии ливерпульский «Эвертон» на своем поле уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:2.

На 84-й минуте Илкай Гюндоган забил головой, а на 90-й после передачи Родри ворота команды Карло Анчелотти поразил Кевин Де Брюйне.

Ранее в полуфинал Кубка Англии пробился «Саутгемптон», разгромив в гостях «Борнмут» со счетом 3:0.

В воскресенье 21 марта пройдут два оставшихся четвертьфинала «Челси» – «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Завтра же пройдет и жеребьевка 1/2.

Кубок Англии
1/4 финала

«Эвертон» (Ливерпуль) – «Манчестер Сити» – 0:2 (0:0)

Голы: Гюндоган, 84, Де Брюйне, 90.

источник: «Советский спорт»
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