Батуренко - о назначении в «Ротор»: Для меня большая честь стать главным тренером такой команды

Новый главный тренер «Ротора» Юрий Батуренко поделился мыслями после назначения в волгоградский клуб.

«Волгоград - город с большими футбольными традициями. Еще будучи игроком мне доводилось соперничать с «Ротором» в союзных лигах и я прекрасно помню его успехи в конце прошлого века. Серебро и бронзу в чемпионате России, выступление в еврокубках.

Поэтому для меня большая честь стать тренером такой команды», - приводит слова Батуренко пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее специалист был помощником Юрия Семина в «Габале», «Мордовии», «Анжи» и «Локомотиве».

На данный момент волгоградцы занимают в таблице РПЛ 13-е место, набрав 18 очков.