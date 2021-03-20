«Порту» в гостях обыграл «Портимоненси» и сократил отставание от «Спортинга» до семи очков

В 24-м туре чемпионата Португалии «Портимоненси» на своем поле уступил «Порту» со счетом 1:2.

В конце первого тайма (45+1) защитник хозяев Лукас Посиньоло срезал мяч в свои ворота, но на 64-й счет стал равным благодаря точному удару Фали Канде.

Тем не менее «Порту» все-таки победил, поскольку у соперника случился еще один автогол. На 68-й минуте мяч отскочил в сетку ворот «Портимоненси» от вратаря Самуэла.

С серией из трех победу «Порту» занимает второе место, набрав 54 очка в 24 встречах. У лидера «Спортинга» 61 очко после 23 игр. Сегодня вечером лиссабонский клуб сыграет дома с «Гимарайншем». Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.

3 апреля состоятся матчи «Порту» – «Санта-Клара» и «Насьонал» – «Портимоненси».