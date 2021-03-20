«Надеюсь, мы достойно представили российский футбол». Карасев - о работе в Лиге чемпионов

Арбитр ФИФА Сергей Карасев поделился эмоциями после работы на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

«Огромное спасибо всем, кто поздним вечером 16 марта смотрел, переживал и мысленно поддерживал нашу команду. Участие в плей-офф Лиги чемпионов — это большая цель, ради которой арбитры работают над собой ежедневно.

Надеюсь, мы достойно представили российский футбол в этот вечер. Приложим максимум усилий, чтобы сделать это в будущих матчах. Друзья, спасибо еще раз за поддержку и огромное количество теплых и позитивных посланий в наш адрес!» - написал Карасев в своем Instagram.

Напомним, что российская бригада судей не стала становиться на одно колено во время акции Black Lives Matter перед матчем.

Отметим, что Карасев с 2010 года является судьей ФИФА, также в 2013 году был включен в элитную категорию (Elite Development) арбитров УЕФА.