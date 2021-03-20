Карло Анчелотти: «Манчестер Сити» имеет лучшую команду и скамейку запасных в мире

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал результат матча с «Манчестер Сити» (0:2) в четвертьфинале Кубка Англии.

«Я считаю, что мы показали свой максимум. Практически 80 минут мы держали развитие матча под контролем, создавали неплохие моменты при стандартах.

Я доволен, потому что мы играли на равных с лучшей командой мира, они обладают невероятной скамейкой запасных», - приводит слова Анчелотти BT Sport.

Напомним, что 21 марта пройдут два четвертьфинала «Челси» - «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Ранее в полуфинал пробился «Саутгемптон», обыгравший представителя Чемпионшипа «Борнмут» (3:0). Жеребьевка 1/2 финала состоится после завершения оставшихся матчей.