«Бавария» согласилась отпустить Левандовски и Алабу на матчи их сборных в Великобританию

«Бавария» согласилась отпустить своих футболистов Роберта Левандовски и Давида Алабу на матчи их национальных сборных, которые пройдут Великобритании.

Об этом заявил главный тренер мюнхенской команды Ханс-Дитер Флик после домашней победы над «Штутгартом» в 26-м туре чемпионата Германии (4:0).

«Мы разрешили им обоим уехать», – цитирует Suddeutsche Zeitung ответ Флика на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

Сборная Польши, за которую выступает Левандовски, 31 марта должна встретиться с командой Англии в Лондоне, а на 25 марта запланирован матч Шотландия – Австрия в Глазго. За австрийскую команду выступает Алаба.

Напомним, что ранее Германия ввела жесткие ограничения на въезд в страну из Великобритании. Из-за этого в 1/8 финала Лиге чемпионов пришлось проводить в столице Венгрии Будапеште матчи «Ливерпуля» и «РБ Лейпцига», а также менхенгладбахской «Боруссии» и «Манчестер Сити».