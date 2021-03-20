Хосеп Гвардиола: Мы провели очень тяжелый матч с «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы своей команды в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Эвертоном» (2:0).

«Мы провели тяжелый матч. «Эвертон» был сосредоточен на протяжении всей игры и очень агрессивно оборонялся. Моя команда была терпелива и сумела не пропустить.

Это была самая трудная встреча за последние четыре месяца. Игроки по-настоящему выложились, и благодаря этому мы добились невероятной победы», - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что 21 марта пройдут два четвертьфинала «Челси» - «Шеффилд Юнайтед» и «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». Ранее в полуфинал пробился «Саутгемптон», обыгравший представителя Чемпионшипа «Борнмут» (3:0). Жеребьевка 1/2 финала состоится после завершения оставшихся матчей.