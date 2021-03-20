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20 марта 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

Валерий Масалитин: В качестве главного тренера Олич – кот в мешке. Не знаю, что из этого получится

Как сообщают СМИ, хорват должен сменить Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА.

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вероятность назначения Ивицы Олича на должность главного тренера московских армейцев.

«Это что-то странное, – рассказал Масалитин в интервью для «Матч ТВ». – Когда надо было менять Гончаренко, не меняли, а когда не надо — меняют. Сейчас это не нужно. Надо этот сезон доигрывать и думать о будущем. Либо, если на Олича рассчитывают, взять его сейчас в тренерский штаб. Он бы понаблюдал за работой, посмотрел, что да как. Надо учесть тот факт, что у Олича нет опыта самостоятельной работы. Да, он второй тренер в сборной Хорватии, он оставил очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА. Но в качестве главного тренера, думаю, Олич – кот в мешке. Опыта в этой должности у него нет. Честно говоря, не знаю, что из этого получится».

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы, забив 43 мяча в 118 матчах. С 2017 года он помогает в сборной Хорватии Златко Даличу.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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