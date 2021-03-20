Валерий Масалитин: В качестве главного тренера Олич – кот в мешке. Не знаю, что из этого получится

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал вероятность назначения Ивицы Олича на должность главного тренера московских армейцев.

«Это что-то странное, – рассказал Масалитин в интервью для «Матч ТВ». – Когда надо было менять Гончаренко, не меняли, а когда не надо — меняют. Сейчас это не нужно. Надо этот сезон доигрывать и думать о будущем. Либо, если на Олича рассчитывают, взять его сейчас в тренерский штаб. Он бы понаблюдал за работой, посмотрел, что да как. Надо учесть тот факт, что у Олича нет опыта самостоятельной работы. Да, он второй тренер в сборной Хорватии, он оставил очень хорошее впечатление по выступлениям за ЦСКА. Но в качестве главного тренера, думаю, Олич – кот в мешке. Опыта в этой должности у него нет. Честно говоря, не знаю, что из этого получится».

Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 годы, забив 43 мяча в 118 матчах. С 2017 года он помогает в сборной Хорватии Златко Даличу.