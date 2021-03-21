Поздний гол вратаря Буну спас «Севилью» от поражения в выездном матче против «Вальядолида»

В 28-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» и «Севилья» сыграли вничью 1:1.
На 44-й минуте чилийский полузащитник хозяев Фабиан Орельяна открыл счет, реализовав пенальти.
Отыгралась «Севилья» непосредственно перед финальным свистком. На четвертой добавленной минуте второго тайма (90+4) пришедший в штрафную «Вальядолида» марокканский вратарь гостей Яссин Буну протолкнул мяч в сетку после передачи Жюля Кунде.
«Севилья» занимает четвертое место, набрав 55 очков.
«Вальядолид», имея 27 очков, идет 16-м.