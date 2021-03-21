В матче 29-м тура чемпионата Англии «Брайтон» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 3:0.

В конце первого тайма (45+3) автором первого гола хозяев стал Леандро Троссард. После перерыва после его передачи на 51-й минуте отличился Дэнни Уэлбек, а на 68-й итоговый результат установил Ниль Мопе.

Соперники находятся рядом в турнирной таблицы. «Брайтон» занимает 16-е место, набрав 32 очка, а «Ньюкасл» – 17-е. У команды Стива Брюса 28 очков и безвыигрышная 6-матчевая серия (три ничьи и три поражения).

4 апреля состоятся матчи «Ньюкасл» – «Тоттенхэм» и «Брайтон» – «Эвертон».