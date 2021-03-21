Олич в понедельник получит визу для работы в России

Ивица Олич в понедельник утром 22 марта получит визу для работы в Российской Федерации.

Об этом сообщает «Метарейтинг».

41-летний хорват сменит Виктора Гончаренко в должности главного тренера ЦСКА. Планируется, что Олич проведет первое занятие с армейцами уже во вторник, 23 марта, когда команда выйдет из мини-отпуска, связанного с паузой на матчи национальных сборных.

Ивица выступал за ЦСКА на позиции нападающего с 2003 по 2006 годы, забив 43 мяча в 118 матчах и став обладателем Кубка УЕФА. С 2017 года он помогал в сборной Хорватии Златко Даличу, но никогда прежде не тренировал самостоятельно.