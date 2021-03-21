Судью VAR, ошибочно отменившего гол Соу в матче «Химки» – «Ростов», отстранили на две игры

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц рассказал о том, что Экспертно-судейская комиссия приняла решение отстранить арбитра Ивана Сиденкова по итогам матча 22-го тура РПЛ между «Химками» и «Ростовом» (1:0).

– Судьи, работавшие на VAR, ошиблись. Сколько матчей пропустит Сиденков? Две игры. Дело в том, что Сиденков довольно неплохо себя проявил как рефери в поле. Это был его первый опыт работы VAR. Конечно, не хотелось бы ломать ему карьеру. Пусть это для него станет уроком. Но в принципе мы приходим к выводу, что разные судьи по-разному реагируют на стрессовые ситуации на поле и перед экраном, – цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в данной игре судья отвечал за работу VAR. На 73-й минуте встречи нападающий ростовской команды Али Соу забил гол в ворота соперника. Однако затем его мяч был отменен после того, как была задействована система видеопомощи арбитрам. Судья зафиксировал положение «вне игры» у гамбийского форварда.