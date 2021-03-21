«Манчестер Юнайтед» может заплатить 50 миллионов фунтов за форварда «Вулверхэмптона» Нету

Фланговый нападающий «Вулверхэмптона» Педру Нету входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Sun, английский клуб рассматривает 21-летнего португальца в качестве возможной альтернативы вингеру дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.
Отмечается, что руководство «красных дьяволов» готово заплатить 50 миллионов фунтов за переход игрока «волков» летом 2021 года.
Нету выступает за «Вулверхэмптон» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 33 матчах, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2025-го. Ранее форвард защищал цвета «Браги» и «Лацио».
источник: The Sun