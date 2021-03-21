«Интер» и «ПСЖ» претендуют на Агуэро

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может оказаться в одном из клубов чемпионата Италии.

По информации The Sun, в услугах 32-летнего аргентинца заинтересован «Интер», который намерен усилить атакующую линию команды в летнее трансферное окно. Также опытного форварда хочет подписать «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что игрок «горожан» договорился с «Барселоной» о двухлетнем контракте.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. С тех пор он забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 384 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.

Добавим, что контракт аргентинца с английской командой истекает 30 июня 2021 года.