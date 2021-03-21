Ринат Билялетдинов: Как я оцениваю работу Гончаренко в ЦСКА? На «четверку»

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил работу главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время белорусского специалиста на своем посту должен сменить хорват Ивица Олич.

– Я бы не назвал его работу провальной. В августе 2018 года армейцы выглядели очень невыразительно, но потом пополнились молодыми игроками и воспряли. Однако молодежь не всегда стабильна. Не все росли, кто-то остановился в росте. ЦСКА дал Гончаренко достаточно времени. Можно было выступить лучше? Да. Какую оценку можно поставить тренеру за работу? Четверка. Но как это оценит руководство? Наверняка, там рассчитывали, что команда взлетит, – цитирует Билялетдинова «МК-Спорт».

Напомним, что Гончаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством клуб принял участие в 166 матчах, одержал 83 победы, 38 раз сыграл вничью и потерпел 46 поражений. Его контракт истекает ближайшим летом.

На данный момент красно-синие располагаются на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстает на восемь очков.