Ринат Билялетдинов: «Спартак» разнообразил свою атакующую игру за счет Ларссона и Промеса

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил последние результаты «Спартака» в Российской Премьер-лиге.

Напомним, что в последних трех турах столичный клуб одержал три победы – над «Краснодаром» (6:1), «Динамо» (2:1) и «Уралом» (5:1). Благодаря этому подопечные Доменико Тедеско поднялись на второе место в турнирной таблице, набрав 44 очка в 23 играх.

– В отдельных играх «Спартак» представлял очень тусклую картинку. За счет каких-то отдельных индивидуальных действий забивались голы, но в этом не было системность, а сейчас, есть такое чувство, наступила расслабленность. Еще Промес забивает. Он и Ларссон – индивидуально сильные игроки. Это разнообразило атаку. При этом появился элемент комбинационной игры, – приводит слова Билялетдинова «МК-Спорт».

4 апреля красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом». Матч состоится в 19:00 мск.