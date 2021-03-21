«Арсенал» и «Лестер» поборются за полузащитника «Брайтона» Биссуму

Центральный полузащитник «Брайтона» Ив Биссума может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Mirror, 24-летнего малийца планируют подписать «Арсенал» и «Лестер». В лондонском клубе считают, что игрок «чаек» составит с Томасом Парти отличную пару в центре поля, а в стане «лис» рассчитывают увидеть связку хавбека с Уилфредом Ндиди.

Напомним, что Биссума стал игроком «Брайтона» в июле 2018 года, перейдя из «Лилля» за 16,9 миллионов евро. В общей сложности он принял участие в 87 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.