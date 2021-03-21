Златко Далич: Если ЦСКА проявляет интерес к Оличу, значит, мы хорошо работаем

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал возможное назначение Ивицы Олича на пост главного тренера московского ЦСКА.

— Олич примет решение самостоятельно, я поддержу любой его выбор. Если он уйдет, то мы будем скучать. Мы отлично работали вместе, он много сделал для сборной Хорватии. Если такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем, — передает слова Далича Jutarnji list.

Напомним, что в 2018 году хорваты сенсационно заняли второе место на Чемпионате мира в России.