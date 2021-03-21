Ринат Билялетдинов: Тедеско может пересмотреть свое решение об уходе из «Спартака»

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Турция - Суперлига 2-я четверть Фенербахче 23 Бююкчекмедже 20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.26 Х 3.20 П2 3.60
Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.10
Италия - Серия А 14:30 Верона 0 Аталанта 0 П1 4.80 Х 4.00 П2 1.73
КХЛ - плей-офф 14:30 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.85
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.85 Х 3.30 П2 2.60
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.08 Х 3.60 П2 3.60
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.40 Х 3.60 П2 2.10
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.70 Х 3.50 П2 2.08
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.90
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.21 Х 6.90 П2 15.5
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 3.00 П2 2.75
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.16 Х 7.90 П2 21.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.28
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.17
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
21 марта 12:22

Ринат Билялетдинов: Тедеско может пересмотреть свое решение об уходе из «Спартака»

Контракт немецкого тренера с красно-белыми истекает этим летом.

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может остаться на своем посту на следующий сезон.

Напомним, что после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ немецкий специалист объявил о своем уходе из клуба этим летом.

– Уйдет ли Тедеско? Смотря, какое место займет. Мужик дал слово, мужик забрал обратно. Может, он и жалеет, что объявил об уходе. Он может пересмотреть свое решение: «Мы изучили ошибки и поняли, что нужно делать. Работаем дальше». Возможен такой вариант. «Спартак» набрал ход и ему сейчас везет, – цитирует Билялетдинова «МК-Спорт».

35-летний Тедеско возглавил столичный клуб в октябре 2019 года. За это время его команда приняла участие в 47 матчах, одержала 23 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

После 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.

4 апреля красно-белые сыграют в гостях с «Ростовом». Матч состоится в 19:00 мск.

источник: МК-Спорт
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