Ринат Билялетдинов: Тедеско может пересмотреть свое решение об уходе из «Спартака»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может остаться на своем посту на следующий сезон.

Напомним, что после поражения от «Зенита» (1:3) в матче 19-го тура РПЛ немецкий специалист объявил о своем уходе из клуба этим летом.

– Уйдет ли Тедеско? Смотря, какое место займет. Мужик дал слово, мужик забрал обратно. Может, он и жалеет, что объявил об уходе. Он может пересмотреть свое решение: «Мы изучили ошибки и поняли, что нужно делать. Работаем дальше». Возможен такой вариант. «Спартак» набрал ход и ему сейчас везет, – цитирует Билялетдинова «МК-Спорт».

35-летний Тедеско возглавил столичный клуб в октябре 2019 года. За это время его команда приняла участие в 47 матчах, одержала 23 победы, девять раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

После 23 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.