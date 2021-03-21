Топ-клубы Серии А намерены подписать голкипера «Удинезе» Муссо

Вратарь «Удинезе» Хуан Муссо своей персоной заинтересовал ведущие клубы чемпионата Италии.

Согласно информации Calcio Mercato, «Интер», «Милан» и «Рома» готовы приобрести 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно. Пока не известно, планирует ли команда из Удине продавать своего основного голкипера по окончании текущего сезона.

Сделка оценивается примерно в 20-25 миллионов евро.

Муссо защищает цвета «Удинезе» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 26 матчах, пропустил 31 гол и восемь раз отстоял «на ноль». Его контракт рассчитан до лета 2023-го.