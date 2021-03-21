Экс-защитник «Спартака» Гатагов: Думаю, что Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой

Бывший защитник «Спартака» Сослан Гатагов поделился мнением об экс-наставнике московской команды Унаи Эмери.

Отметим, что испанский специалист возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2015 года. В данный момент он является главным тренером «Вильярреала».

– Эмери был хорошо тактически подкован. Из всех игроков того «Спартака» я лучше всех понимаю в тактике, так что могу на полном серьезе об этом говорить – понимаю, какие знания давал Унаи.

Что была группа недовольных игроков и их амбиции не реализовывались – это их проблемы. Думаю, и Дзюба погорячился, назвав Эмери тренеришкой. Он любит ярко высказываться, – цитирует Гатагова Sport24.

Помимо работы в «Вильярреале» и «Спартаке», 49-летний испанец тренировал такие клубы, как «Арсенал», «Валенсия», «Пари Сен-Жермен», а также «Севилья», вместе с которой он становился трехкратным обладателем Лиги Европы.