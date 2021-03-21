Бенитес хочет тренировать один из клубов АПЛ

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Ньюкасла» и «Челси» Рафаэль Бенитес заявил о том, что в ближайшее время рассчитывает возглавить одну из команд Английской Премьер-лиги.

– Мой приоритет – работа в Англии, так как я очень симпатизирую АПЛ. И мне бы хотелось продолжить соревноваться на самом высоком уровне. Я готов тренировать английский клуб хоть завтра. Однако пока я не вижу подходящего проекта для продолжения своей карьеры. Скорее всего, я подожду один-два месяца, чтобы найти подходящий для себя вариант, – приводит слова Бенитеса The Daily Mail.

Испанский специалист находится без клуба с января этого года после того, как он покинул «Далянь Про». Отметим, что Бенитес является двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка УЕФА во время своей работы в «Валенсии». Вместе с «Ливерпулем» он побеждал в финале Лиги чемпионов, а с «Челси» брал трофей Лиги Европы.