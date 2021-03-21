Румменигге подтвердил, что Флик не возглавит сборную Германии после Евро-2020

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с возможным уходом главного тренера Ханса-Дитера Флика на аналогичную должность в сборную Германии.

Ранее 56-летний наставник сообщил о том, что хотел бы продолжить свою работу в мюнхенской команде.

– На этой неделе Президент Немецкого футбольного союза в телефонном разговоре сообщил мне, что Флику не предложат возглавить национальную команду. Флик профессионально подошел к данному решению. В свою очередь, я сказал ему, что очень доволен его работой в нашем клубе, – цитирует Румменигге Kicker.

56-летний специалист возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На международной арене клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.