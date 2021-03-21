Резиуан Мирзов: Хочу доказать, что не просто так попал в «Спартак»

Атакующий полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, получивший вызов в сборную России на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года, рассказал, что надеется получить еще один шанс в составе «Спартака».

Отметим, что права на 27-летнего россиянина принадлежат столичной команде – арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года.

– Аренда в «Химки»? Да, я вновь начал играть и показывать лучшие качества. Играть лучше чем сидеть. Рассчитываю ли на вторую попытку в Спартаке? Конечно, то, что у меня не получилось – не повод опустить руки. Хочу доказать, что не просто так попал в «Спартак». Буду делать все для этого, – сказал в интервью Мирзов, находясь в расположении национальной команды.

«Спартак» приобрел Мирзова в июле 2019 года у «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе красно-белых он принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал два ассиста. В нынешнем сезоне на счету хавбека шесть забитых мячей и две результативных передачи в 13 встречах.