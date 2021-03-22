Илья Кутепов: Всегда комфортно в сборной, готов играть на любой позиции

Илья Кутепов заявил, что готов выступать на любой позиции в сборной России по футболу. 27-летний игрок обороны московского «Спартака» участвует в сборе национальной команды перед матчами отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Кутепов заменил футболиста немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова, который не сможет принять участие в игре против Словакии.

«Да, у меня не было игровой практики в клубе, но мой вызов – решение тренерского штаба сборной. Мне всегда комфортно в сборной, готов тут играть на любой позиции. Опыта игры в атаке особенно не было. Пара ситуаций, пара моментов, и все», — приводит слова Кутепова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России 24 марта сыграет в гостях с Мальтой, 27-го дома со Словенией, а 30-го числа на выезде против Словакии.