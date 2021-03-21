Де Шильо хочет остаться в «Лионе»

Фланговый защитник «Лиона» Маттиа Де Шильо, арендованный у «Ювентуса» до конца текущего сезона, рассчитывается остаться во французской команде после истечения контракта.

В нынешнем сезоне 28-летний итальянец отыграл 23 матча, отдав два ассиста.

– Я хочу остаться здесь, но это зависит не только от меня. Посмотрим, как все сложится в конце сезона. Минувшим Летом я мог оказаться в составе «Пари Сен-Жермен», но в последний момент мой переход сорвался. На данный момент, я игрок «Лиона», и я счастлив выступать за эту команду, – приводит слова защитника Football Italia.

Де Шильо является воспитанником академии «Милана». В туринский клуб он перешел в июле 2017 года – сумма его трансфера составила 12 миллионов евро. В составе «бьянконери» итальянец провел 62 встречи, забил один гол и сделал один результативный пас.

За сборную Италии защитник отыграл 39 матчей.