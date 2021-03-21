Юрий Дюпин: В детстве хотел мышцы как у Роберто Карлоса

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, какие футболисты нравились ему в детстве.

«У меня было много кумиров, мне нравился Эдвин ван дер Сар. Трансляций особо не было в моём детстве. Мы больше узнавали информацию из журналов. Потом, когда чуть повзрослел, появились трансляции. По накалу нравился Оливер Кан. У меня больше были полевые игроки кумирами. Вся комната была завешана их плакатами. Роберто Карлос очень нравился. Смотрел на его мышцы мечтал: «Мне бы такие», - сказал Дюпин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, что в марте вратарь казанского клуба получил свой первый вызов в сборную России. Команда Станислава Черчесова проведет три игры в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который состоится в Катаре: против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).