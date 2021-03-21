Немецкие СМИ: Лев начал учить испанский язык

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

Как сообщает Bild, в данный момент 61-летний специалист начал брать частные уроки испанского языка. В связи с этим возобновились слухи о его возможном назначении на пост наставника «Реала». В 2014 году мадридская команда интересовалась услугами немецкого тренера, однако он принял решение продолжить тренировать бундестим.

Ранее стало известно об уходе Лева с поста главного тренера сборной Германии после чемпионата Европы 2020 года.

Лев приступил к своей работе в немецкой сборной в 2006 году. Под его руководством команда стала чемпионом мира-2014, выиграла серебро Евро-2008, а также трижды брала бронзовые награды на мировом первенстве 2010 года, Евро-2012 и Евро-2016.

На клубном уровне Лев тренировал такие клубы, как «Фенербахче» и «Штутгарт».