Паредес – о несостоявшемся трансфере в «Интер»: Одноклубники попросили меня остаться в «ПСЖ»

Полузащитник французского «ПСЖ» Леандро Паредес прокомментировал свое решение остаться в парижском клубе.

— Я чувствую себя очень хорошо в «ПСЖ». Что заставило меня остаться, так это уверенность в моих товарищах и в том, что я оказываю влияние на команду. Игроки позвонили мне и попросили остаться в «ПСЖ». Это укрепило мое решение, — передает слова 26-летнего футболиста Telefoot.

Отметим, что в текущем сезоне чемпионата Франции Паредес сыграл 17 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.