Буну в матче с «Вальядолидом» вспомнил как забивал клубу два года назад

Вратарь «Севильи» Яссин Буну рассказал как принял решение пойти на угловой в компенсированное время матча 28-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом».

«Игра была сложной, мы играли хорошо, пенальти немного повлиял на нас, но во втором тайме мы действовали агрессивно пока не сравняли счет.

В дополнительное время я вспомнил, что забивал на этой арене два года назад, выступая за «Жирону». Когда мы получили права на угловой, я посмотрел на тренере и он разрешил мне пойти в штрафную соперника. Я забил, так что стоит его поблагодарить (тренирует Севилью Хулен Лопетеги - прим. ред.).

Трудно описать свои эмоции. Я не знал как праздновать, я должен играть на воротах, а не забивать в них. Но мои партнеры по команде были счастливы, хоть мы и заслуживали большего» - цитирует своего вратаря пресс-служба «Севильи».

Напомним, что матч «Вальядолид» - «Севилья» закончился со счетом 1:1. Открыли счет хозяева, чилийский полузащитник Фабиан Орельяна реализовал пенальти. «Севилья» отыгралась в компенсированное ко второму тайму время, благодаря голу своего вратаря, который пришел на угловой.