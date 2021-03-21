«Лейпциг» заплатит 17 миллионов евро за переход защитника «Страсбура» Симакана

Центральный защитник «Страсбура» Мохамед Симакан в ближайшее время должен стать игроком «Лейпцига».

Согласно информации Sky Sport Germany, немецкий клуб подпишет 20-летнего француза за 17 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт будет рассчитан на пять лет. Скоро обе стороны должны официально объявить о данной сделке.

Отмечается, что в борьбе за футболисты «быки» смогли опередить «Милан», «Вулверхэмптон» и «Эвертон».

Симакан выступает за «Страсбур» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 44 матча, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт действует до лета 2023-го.