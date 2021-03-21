Марко Розе: Тюрам находится на правильном пути

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе прокомментировал отсутствие Маркуса Тюрама в списке приглашенных игроков в сборную Франции на отборочные матчи чемпионата мира.

— В этой сборной Франции можно найти свое место только тогда, когда вы играете на высшем уровне и постоянно находитесь в хорошей форме. Соперничество в атаке французской сборной невероятно велико. Маркус умный парень. Своими двумя последними играми в Бундеслиге он показал, что находится на правильном пути, которого он должен придерживаться, — приводит слова немецкого специалиста France Football.

Добавим, что Тюрам в текущем сезоне немецкой Бундеслиги провел 21 матч, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.