Микель Артета: Понимаю, в каком направлении двигается «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ближайших перспективах лондонской команды.

Отметим, что после 28 туров Английской Премьер-лиги «канониры» занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. От зоны еврокубков клуб отделяет пять очков.

– У нас еще есть возможности улучшить свою игру, как в тактическом плане, так в плане улучшения дисциплины. Я понимаю, в каком направлении мы движемся, а также вижу, насколько мои игроки заряжены на борьбу в официальных матчах и во время тренировок. И не только игроки, а весь персонал клуба. Это дает мне надежду, что если мы примем несколько хороших, правильных решений, то будем действительно сильными, – цитирует Артету Sky Sports.

38-летний специалист возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда завоевала Кубок и Суперкубок Англии.

21 марта лондонский клуб отправится в гости к «Вест Хэму».