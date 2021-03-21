«Ньюкасл» не собирается увольнять Брюса с поста главного тренера клуба

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс продолжит тренировать английскую команду в нынешнем сезоне.

Как сообщает Chronicle, несмотря на неудачные результаты клуба, руководство «сорок» по-прежнему доверяет 60-летнему специалисту и не собирается его увольнять.

Отметим, что в последних пяти встречах команда три раза сыграла вничью и потерпела два поражения. В данный момент, «Ньюкасл» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. От зоны вылета клуб отделяет два очка.

Брюс возглавляет «Ньюкасл» с июля 2019 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22.