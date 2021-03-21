Капелло назвал лучших тренеров в Серии А

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о лучших тренерах в итальянской Серии А.

— Лучшие тренеры в Италии? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом. Мне еще нравится Готти. Он не выставляет ничего напоказ. Он делает простые вещи и уважает то, что имеет. «Интер» уже выиграл Скудетто, когда Милан проиграл Специи, — приводит слова 74-летнего итальянца Football Italia.

Отметим, что Капелло в качестве главного тренера четыре раза с «Миланом» выигрывал чемпионат Италии.