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Турция - Суперлига 3-я четверть Газиантеп 51 Петким Спор 38
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Вюрцбургер Кик 1 Ян 0
Германия - Бундеслига перерыв Хоффенхайм 1 Майнц 2 П1 6.60 Х 4.10 П2 1.50
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гройтер Фюрт 1 Нюрнберг 0
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Хетафе 0 Эльче 1 П1 4.70 Х 3.10 П2 1.90
Турция - Суперлига 1-й тайм, 27' Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.00
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Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.14 Х 8.70 П2 23.0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
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Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
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Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
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Капелло назвал лучших тренеров в Серии А
21 марта 15:24
автор: Артем Спиридонов

Капелло назвал лучших тренеров в Серии А

Миланский «Интер» с отрывом в девять очков от второго места лидирует в чемпионате Италии.

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о лучших тренерах в итальянской Серии А.

— Лучшие тренеры в Италии? Конте и Гасперини. Конте передумал и вернулся к игре в конкретный футбол. Гасперини – единственный человек с европейским менталитетом. Мне еще нравится Готти. Он не выставляет ничего напоказ. Он делает простые вещи и уважает то, что имеет. «Интер» уже выиграл Скудетто, когда Милан проиграл Специи, — приводит слова 74-летнего итальянца Football Italia.

Отметим, что Капелло в качестве главного тренера четыре раза с «Миланом» выигрывал чемпионат Италии.

источник: Football Italia
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