Экс-тренер «Шеффилда» Уайлдер может возглавить «Вест Бромвич»

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КХЛ - плей-офф 3-й период Салават Юлаев 1 Ак Барс 2 П1 2.50 Х 3.70 П2 2.60
Франция - Лига 1 2-й тайм, 72' Страсбург 1 Ланс 2 П1 19.0 Х 5.40 П2 1.24
Турция - Суперлига перерыв Газиантеп 47 Петким Спор 34
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 2.45 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Гройтер Фюрт 1 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Вюрцбургер Кик 1 Ян 0
Германия - Бундеслига перерыв Хоффенхайм 1 Майнц 2 П1 6.60 Х 4.10 П2 1.50
Испания - Примера 1-й тайм, 28' Хетафе 0 Эльче 1 П1 4.70 Х 3.10 П2 1.90
Турция - Суперлига 1-й тайм, 27' Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.00
Кубок Англии не начался Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.27 Х 6.50 П2 10.0
Италия - Серия А 17:00 Удинезе 0 Лацио 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.10
Франция - Лига 1 17:00 Брест 0 Анже 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Италия - Серия А 17:00 Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.14 Х 8.70 П2 23.0
Франция - Лига 1 17:00 Нант 0 Лорьян 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 17:00 Локомотив 0 ЦСКА 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.40
Германия - Бундеслига 17:00 Фрапорт Скайла 0 Альба 0
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Торино 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.85
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Реймс 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.18
Германия - Бундеслига 17:00 Меди Байройт 0 Хемниц 99 0
Франция - Лига 1 17:00 Монпелье 0 Бордо 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.70
Германия - Бундеслига 17:00 Гёттинген 0 Баскетс Бонн 0
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 2.90 Х 2.80 П2 2.90
Турция - Суперлига 17:30 Каршияка 0 Анадолу Эфес 0
Германия - Бундеслига 17:30 Герта 0 Байер 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Англия - Премьер-лига 18:00 Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Португалия - Примейра 18:00 Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.06 Х 3.10 П2 4.30
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.02 Х 3.50 П2 3.90
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.70
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Тревизо 0
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
21 марта 15:40

Экс-тренер «Шеффилда» Уайлдер может возглавить «Вест Бромвич»

Английский наставник покинул расположение «клинков» 12 марта.

Бывший главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер является одним из претендентов на пост наставника «Вест Бромвича».

Как утверждает The Daily Star, руководство «дроздов» постарается договориться с 53-летним англичанином в случае, если нынешний тренер команды Сэм Эллардайс примет решение уйти из клуба по окончании сезона.

12 марта стало известно об уходе Уайлдера из «Шеффилда». Он находился в команде с мая 2016 года и в прошлом сезоне вывел ее в АПЛ.

В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

источник: The Daily Star
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