Экс-тренер «Шеффилда» Уайлдер может возглавить «Вест Бромвич»

Бывший главный тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер является одним из претендентов на пост наставника «Вест Бромвича».

Как утверждает The Daily Star, руководство «дроздов» постарается договориться с 53-летним англичанином в случае, если нынешний тренер команды Сэм Эллардайс примет решение уйти из клуба по окончании сезона.

12 марта стало известно об уходе Уайлдера из «Шеффилда». Он находился в команде с мая 2016 года и в прошлом сезоне вывел ее в АПЛ.

В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.