Сослан Гатагов: От одного взгляда Карпина становилось понятно, что ты где-то налажал

Экс-защитник «Спартака» Сослан Гатагов поделился впечатлением о совместной работе с бывшим наставником команды Валерием Карпиным.

- Человек со стержнем. Ментально сильный. Всегда был за идеи клуба. От одного взгляда Карпина становилось понятно: ты где-то налажал. Сейчас он еще и тактически вырос. Мы видим, как он может работать с игроками разного калибра — начиная Мамаевым и заканчивая Тугаревым, - цитирует Гатагова Sport24

Валерий Карпин работал главным тренером московского «Спартака» с 2009 по 2012 годы и с 2012 по 2014-й. Сослан Гатагов провел за столичную команду пять матчей.