Гатагов – об игре Кокорина в «Спартаке»: Саша имеет право на футбольный пробел

Экс-защитник «Спартака» Сослан Гатагов высказал свое мнение о выступлении нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в составе московской команды.

- Когда Саша забивал в десяти матчах подряд за «Зенит», никто ничего не говорил. Это воспринимали как должное. Потом, он получил травму крестов, случилась эта дурацкая история с тюрьмой, и его сосуд — в психологическом смысле — постепенно опустошился. Саша имеет право на футбольный пробел. Вот у него он и был в «Спартаке». Это нормально в его ситуации. Саша правильно сделал, что уехал. Это даст ему новые эмоции. Я счастлив за него. Думаю, фаны «Спартака» просто ждали от него такой же игры, что была в «Зените» и в «Динамо». Но в «Спартаке» все эти подводные камни собрались в кучу в один момент. Сейчас болельщики «Спартака» просто должны отпустить Сашу. Все, он уже не у вас. А у Саши еще будет удачный период, - отметил Гатагов в интервью Sport24.

Александр Кокорин провел девять матчей в составе «Спартака» в сезоне РПЛ-2020/2021, в которых забил два мяча.