«Аталанта» обыграла «Верону», Миранчука заменили на 64-й минуте

«Аталанта» в гостевом матче 28-го тура Серии А обыграла «Верону» со счетом 2:0.

Главным героем встречи стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который сначала на 33-й минуте реализовал пенальти, а потом отдал голевую передачу на колумбийского нападающего Дувана Сапату (гол забит на 42-й минуте матча).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен на 64-й минуте встречи.

После победы «Аталанта» набрала 55 очков и догнала идущий третьим в турнирной таблице «Ювентус», в следующем туре команда из Бергамо принимает «Удинезе».

«Верона» с 38 очками занимает девятое место в Серии А, 3 апреля клубу предстоит гостевая встреча с «Кальяри».