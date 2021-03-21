Геннадий Орлов: «Зенит» «помог» ЦСКА отправить Гончаренко в отставку

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о возможной отставке Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Для руководства ЦСКА поражение от «Зенита» стало последней каплей в решении тренерской проблемы — можно сказать, «Зенит» «помог» ЦСКА отправить Гончаренко в отставку. В Москве свои собственные задачи, но и первых лиц армейского клуба можно понять. Они пережили демарш Гончаренко, когда он улетел в Белоруссию после 0:4, но сейчас чаша терпения истекла», - приводит слова Орлова Bobsoccer.

Напомним, что в 23-м туре чемпионата России ЦСКА на своем поле потерпел поражение от «Зенита» (2:3).

На данный момент красно-синие занимают в таблице РПЛ пятую строчку, набрав 40 очков.