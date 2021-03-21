«Хоффенхайм» дома потерпел поражение от «Майнца»

В матче 26-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» в домашних стенах уступил «Майнцу» (1:2).
На гол полузащитника «деревенских» Ильхаса Бебу гости ответил двумя мячами в исполнении Роберта-Неста Глатцеля и Доминика Кора.
В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги «Хоффенхайм» расположился на 11-й строчке, набрав 30 очков. «Майнц» находится на 14-м месте - 24 балла.
В следующем туре «сине-белые» сыграют в гостях с «Аугсбургом» (3 апреля), а подопечные Бо Свенссона примут дома «Нюрнберг» (25 марта).
источник: «Советский спорт»