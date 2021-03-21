Джан Пьеро Гасперини: Важно было проверить Миранчука. Он провел хороший матч

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 28-го тура Серии А, в котором его команда переиграла «Верону» (2:0), и оценил игру Алексея Миранчука.

- «Аталанта» часто использовала схему с четырьмя защитниками по ходу матчей, но никогда не начинала игру при такой схеме. Нам пришлось прибегнуть к такой тактике по необходимости. Важно было попробовать Алексея Миранчука, и он провел хороший матч, - заявил Гасперини в интервью DAZN.

25-летний россиянин не играл с первых минут на протяжении последних одиннадцати матчей. Миранчук не отметился результативными действиями и был заменен на 65-й минуте.