Семин – о Черевченко: Сегодня он тренер номер один

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, кого считает лучшим тренером в чемпионате России.

— Черевченко чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один. Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе, — передает слова Юрия Павловича «СЭ».

Напомним, что «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице с 35 очками.