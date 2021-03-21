Семин – о Черевченко: Сегодня он тренер номер один

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Испания - Примера 2-й тайм, 90+7' Хетафе 1 Эльче 1
Кубок Англии 2-й тайм, 70' Челси 1 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 36.0
Италия - Серия А перерыв Сампдория 1 Торино 0 П1 1.55 Х 3.50 П2 7.30
Италия - Серия B перерыв Реджина 0 Кьево 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.10
КХЛ - плей-офф 2-й период Локомотив 0 ЦСКА 1 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.34
Германия - Бундеслига 3-я четверть Меди Байройт 32 Хемниц 99 35
Франция - Лига 1 перерыв Нант 1 Лорьян 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 7.60
Франция - Лига 1 перерыв Дижон 0 Реймс 0 П1 4.10 Х 2.15 П2 2.95
Италия - Серия А перерыв Удинезе 0 Лацио 1 П1 13.0 Х 4.90 П2 1.30
Франция - Лига 1 перерыв Брест 0 Анже 0 П1 3.20 Х 2.45 П2 2.95
Франция - Лига 1 перерыв Монпелье 1 Бордо 1 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Германия - Бундеслига перерыв Гёттинген 45 Баскетс Бонн 50
Италия - Серия А перерыв Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 11.0
Германия - Бундеслига перерыв Фрапорт Скайла 35 Альба 45
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 26' Герта 1 Байер 0 П1 1.37 Х 5.30 П2 7.20
Турция - Суперлига 2-я четверть Каршияка 35 Анадолу Эфес 31
Англия - Премьер-лига не начался Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.08
Португалия - Примейра не начался Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.10
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.80
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.42 Х 4.50 П2 9.20
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Тревизо 0
Франция - Лига 1 19:05 Лилль 0 Ним 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 12.0
Германия - Бундеслига 20:00 Фрайбург 0 Аугсбург 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.20
Германия - Бундеслига 20:00 Крайльсхайм Ме 0 Бавария 0
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Канту 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
Кубок Англии 20:00 Лестер Сити 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.65
Италия - Серия А 20:00 Фиорентина 0 Милан 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Турция - Суперлига 20:00 Бурсаспор 0 Афьон Беледие 0
21 марта 17:46
автор: Артем Спиридонов

Семин – о Черевченко: Сегодня он тренер номер один

Подмосковные «Химки» не проигрывают на протяжении десяти матчей в РПЛ.

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о том, кого считает лучшим тренером в чемпионате России.

— Черевченко чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один. Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе, — передает слова Юрия Павловича «СЭ».

Напомним, что «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице с 35 очками.

источник: «Спорт-Экспресс»
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