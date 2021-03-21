«Челси» дома обыграл «Шеффилд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии

В 1/4 финала Кубка Англии лондонский «Челси» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
На 24-й минуте североирландский полузащитник гостей Оливер Норвуд срезал мяч в свои ворота. На второй добавленной минуте второго тайма (90+2) отличился марокканский полузащитник лондонцев Хаким Зиеш.
Команда Томаса Тухеля пробилась в полуфинал турнира вслед за «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити».
В заключительном четвертьфинале сегодня вечером встретятся «Лестер» и «Манчестер Юнайтед». Игра начнется в 20:00 по московскому времени, а во время ее перерыва пройдет жеребьевка 1/2 финала.
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