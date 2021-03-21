ПСВ проиграл АЗ и теперь отстает от «Аякса» на восемь очков в борьбе за титул

В 27-м туре чемпионата Нидерландов АЗ на своем поле в Алкмаре обыграл ПСВ с результатом 2:0.

На 4-й минуте счет открыл шведский нападающий хозяев Йеспер Карлссон, а на 68-й мяч в ворота Ивона Мвого после его передачи переправил Тен Копмейнерс.

Теперь у АЗ и ПСВ по 55 очков после 27 матчей. Несмотря на поражение клуб из Эйндховена сохранил за собой второе место, поскольку превосходит алкмарцев по дополнительным показателям.

У лидера чемпионата «Аякса» 63 очка после 25 встреч. Сегодня вечером амстердамская команда примет «Ден Хааг». Эта игра начнется в 22:00 по московскому времени.

3 апреля состоится матч «Виллем II» – АЗ. 4 апреля ПСВ примет «Хераклес».