Жозе Моуринью: мне непонятны претензии о слишком осторожной игре «Тоттенхэма» в важных матчах

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на обвинения в том, что его команда слишком осторожно играет в важных матчах.

Подробнее на «Чемпионате»:Жозе Моуринью прокомментировал мнение футбольной общественности о том, что «шпоры» слишком осторожно играют в топ-матчах.

«В матче против «Арсенала» у нас на поле был лишь один оборонительный полузащитник – это Пьер-Эмиль Хойбьер. После того, как Сон Хын Мин получил травму вместо вышел не опорник и не защитник, а вингер Эрик Ламела.

Мне непонятны подобные претензии. Если меня в чем-то и можно обвинить, так это в том, что я выпускаю на поле слишком много атакующих игроков», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» (1:2) в матче АПЛ, а также уступил загребскому «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4300735-mourinyu-menya-mozhno-obvinit-tolko-v-tom-chto-ya-vypuskayu-slishkom-mnogo-atakuyuschih-igrokov.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4300735-mourinyu-menya-mozhno-obvinit-tolko-v-tom-chto-ya-vypuskayu-slishkom-mnogo-atakuyuschih-igrokov.html?utm_source=copypaste

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4300735-mourinyu-menya-mozhno-obvinit-tolko-v-tom-chto-ya-vypuskayu-slishkom-mnogo-atakuyuschih-igrokov.html?utm_source=copypaste