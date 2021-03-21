Гол Гайча принес «Беневенто» выездную победу над «Ювентусом»

В 28-м туре чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле проиграл «Беневенто» с результатом 0:1.

На 70-й минуте ворота Войцеха Щенсны поразил Адольфо Гайч, воспользовавшись ошибкой полузащитника хозяев Артура, который с фланга сделал неточный пас в свою штрафную, вручив мяч сопернику. Напомним, что аргентинский нападающий, который в прошлом году выступал за ЦСКА, играет за команду Филиппо Индзаги на правах аренды

«Ювентус» занимает третье место, набрав 55 очков в 27 матчах. У лидера «Интера» 65 очков, а у «Милана» – 56. Ранее туринский клуб одержал три победы подряд.

«Беневенто» одержал первую победу с 6 января, когда обыграл на выезде «Кальяри» (1:0). После успеха на Сардинии команда Индзаги-старшего в 11 турах пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений. «Колдуны» занимают 16-е место, набрав 29 очков.

3 апреля состоится матч «Беневенто» – «Парма» и туринское дерби «Торино» – «Ювентус».